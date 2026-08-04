NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Donegal Group B-Papier statt. Diesen Tag beendete das Donegal Group B-Papier bei 15,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,536 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150,00 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 03.08.2026 auf 22,95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,00 Prozent erhöht.

Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 818,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at