Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lukrative Donegal Group B-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,17 USD wert. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 618,429 Donegal Group B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 918,37 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 09.11.2026 auf 25,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 59,18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 985,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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