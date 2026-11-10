NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Donegal Group B-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,17 USD wert. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 618,429 Donegal Group B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 918,37 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 09.11.2026 auf 25,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 59,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 985,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at