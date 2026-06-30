Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Lohnende Donegal Group B-Investition? 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 13,89 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 71,994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 23,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 717,78 USD wert. Damit wäre die Investition 71,78 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 829,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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