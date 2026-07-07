Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Frühes Investment
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 714,286 Donegal Group B-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 16 664,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,33 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 664,29 USD entspricht einer Performance von +66,64 Prozent.
Donegal Group B wurde am Markt mit 819,78 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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