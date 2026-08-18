NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 684,932 Donegal Group B-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 24,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 945,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,45 Prozent.

Donegal Group B wurde am Markt mit 881,90 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at