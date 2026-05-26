NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 17,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 582,751 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 159,67 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 22.05.2026 auf 19,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,60 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 681,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at