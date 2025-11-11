Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Rentable Donegal Group B-Investition?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Donegal Group B-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 14,21 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 703,730 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (16,17 USD), wäre das Investment nun 11 379,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,79 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 565,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25