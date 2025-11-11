NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group B-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Donegal Group B-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 14,21 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 703,730 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (16,17 USD), wäre das Investment nun 11 379,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 565,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at