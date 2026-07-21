Donegal Grou b Aktie

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WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Donegal Group B-Anlage im Blick 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Donegal Group B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investierten, hätten nun 63,694 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 420,38 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 20.07.2026 auf 22,30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +42,04 Prozent.

Der Donegal Group B-Wert an der Börse wurde auf 807,45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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