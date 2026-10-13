Donegal Grou b Aktie

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WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Profitable Donegal Group B-Investition? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group B-Aktie statt. Der Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers betrug an diesem Tag 15,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Donegal Group B-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,225 Donegal Group B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 17,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 150,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 669,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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