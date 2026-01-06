Donegal Grou b Aktie

Lohnende Donegal Group B-Investition? 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Donegal Group B-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Donegal Group B-Papier bei 13,90 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,194 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 17,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,46 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,46 Prozent.

Insgesamt war Donegal Group B zuletzt 632,20 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

