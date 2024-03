NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Donegal Group B-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group B-Papier an diesem Tag 13,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Donegal Group B-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,310 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 13,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,47 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,53 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 444,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at