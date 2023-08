NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Donegal Group B angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie Anlegern gebracht.

Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Donegal Group B-Papier an diesem Tag bei 19,00 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,632 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 14,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 736,84 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 26,32 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 456,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at