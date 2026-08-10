Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Investition
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 1,43 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 699,301 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 1 083,92 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,55 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,39 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 53,31 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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