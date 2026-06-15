Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Rentable Dorel Industries-Investition?
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dorel Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1,34 CAD wert. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7 462,687 Dorel Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 1,51 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 268,66 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 11 268,66 CAD, was einer positiven Performance von 12,69 Prozent entspricht.
Der Dorel Industries-Wert an der Börse wurde auf 52,43 Mio. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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