Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Investment im Blick
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Dorel Industries-Anteile betrug an diesem Tag 27,69 CAD. Bei einem Dorel Industries-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 361,141 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 16.01.2026 736,73 CAD wert, da der Schlussstand 2,04 CAD betrug. Die Abnahme von 10 000 CAD zu 736,73 CAD entspricht einer negativen Performance von 92,63 Prozent.
Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 66,60 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
