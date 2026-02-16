NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 30,38 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,292 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 1,60 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5,27 CAD wert. Damit hätte sich die Investition um 94,73 Prozent verkleinert.

Am Markt war Dorel Industries jüngst 52,29 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at