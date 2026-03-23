NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor einem Jahr gekostet

Das Dorel Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,45 CAD. Wer vor 1 Jahr 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 4 081,633 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 489,80 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 20.03.2026 auf 1,59 CAD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,10 Prozent.

Der Marktwert von Dorel Industries betrug jüngst 55,42 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at