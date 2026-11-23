Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Investment
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dorel Industries-Aktie via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,77 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das Dorel Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,476 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,42 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 20.11.2026 auf 1,30 CAD belief. Damit wäre die Investition 96,56 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 44,48 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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