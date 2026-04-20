Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Rentables Dorel Industries-Investment?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Dorel Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,61 CAD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,112 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,83 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 17.04.2026 auf 1,72 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,83 Prozent.
Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,60 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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