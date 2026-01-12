NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dorel Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit dem Dorel Industries-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,07 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 66,357 Dorel Industries-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers auf 1,74 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,46 CAD wert. Damit wäre die Investition 88,45 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 56,85 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at