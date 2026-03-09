NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Dorel Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 13,40 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,463 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 1,65 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12,31 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Dorel Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 54,03 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at