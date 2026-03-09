Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Lukrativer Dorel Industries-Einstieg?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Dorel Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 13,40 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,463 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 1,65 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12,31 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,69 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Dorel Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 54,03 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.
Analysen zu Dorel Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dorel Industries Inc.
|1,03
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.