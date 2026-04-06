Dorel Industries Aktie

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WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

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Lohnende Dorel Industries-Anlage? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dorel Industries-Investment verlieren können.

Am 06.04.2021 wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Dorel Industries-Papier an diesem Tag bei 12,80 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,125 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers auf 1,84 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,75 CAD wert. Das entspricht einem Minus von 85,63 Prozent.

Alle Dorel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,81 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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