NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Dorel Industries eingebracht

Bei einem frühen Dorel Industries-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 21.08.2020 wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 9,74 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 026,694 Dorel Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2023 gerechnet (5,74 CAD), wäre das Investment nun 5 893,22 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,07 Prozent.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 188,63 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at