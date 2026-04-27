NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,72 CAD wert. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 268,817 Dorel Industries-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 448,92 CAD, da sich der Wert einer Dorel Industries-Aktie am 24.04.2026 auf 1,67 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 55,11 Prozent.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,72 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at