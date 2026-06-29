Dorel Industries Aktie

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WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

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Dorel Industries-Investmentbeispiel 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dorel Industries-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dorel Industries-Anteile bei 15,67 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in das Dorel Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,816 Dorel Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 1,69 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,85 CAD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89,22 Prozent verringert.

Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,71 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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