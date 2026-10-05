NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Dorel Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Dorel Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,60 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in Dorel Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,500 Dorel Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,88 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 02.10.2026 auf 1,31 CAD belief. Aus 100 CAD wurden somit 81,88 CAD, was einer negativen Performance von 18,13 Prozent entspricht.

Insgesamt war Dorel Industries zuletzt 45,10 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at