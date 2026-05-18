NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dorel Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Dorel Industries-Aktie bei 1,65 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 606,061 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 909,09 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,50 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,09 Prozent verkleinert.

Am Markt war Dorel Industries jüngst 52,06 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at