NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dorel Industries-Aktie bei 5,89 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169,779 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 1,23 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,83 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,12 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 44,36 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at