Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Investition
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr angefallen
Am 01.12.2024 wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Dorel Industries-Aktie bei 4,43 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 257,336 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dorel Industries-Papiere wären am 28.11.2025 3 498,87 CAD wert, da der Schlussstand 1,55 CAD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,01 Prozent.
Dorel Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,67 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Dorel Industries Inc.
|0,95
|1,06%
