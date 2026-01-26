Dorel Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dorel Industries-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,95 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Dorel Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,202 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 2,39 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,28 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 51,72 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 78,26 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
