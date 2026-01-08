NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.01.2016 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,92 USD wert. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 528,541 DXP Enterprises-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DXP Enterprises-Anteile wären am 07.01.2026 55 798,10 USD wert, da der Schlussstand 105,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 457,98 Prozent gesteigert.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 1,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at