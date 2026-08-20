DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Rentabler DXP Enterprises-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DXP Enterprises-Anteile 30,69 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 32,584 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 239,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 523,95 Prozent.
Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 3,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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