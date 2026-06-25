NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen DXP Enterprises-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DXP Enterprises-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in DXP Enterprises-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 646,412 DXP Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 108 545,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 985,46 Prozent vermehrt.

Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at