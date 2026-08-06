DXP Enterprises Aktie

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WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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Langfristige Performance 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen DXP Enterprises-Einstiegs gewesen.

Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,07 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 269,760 DXP Enterprises-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 168,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 419,48 USD wert. Damit wäre die Investition um 354,19 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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