NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 31,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,163 DXP Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2024 154,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,81 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 154,36 USD entspricht einer Performance von +54,36 Prozent.

Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich jüngst auf 778,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at