NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden DXP Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 124,18 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 80,528 Anteile im Depot. Die gehaltenen DXP Enterprises-Anteile wären am 26.08.2026 15 364,79 USD wert, da der Schlussstand 190,80 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,65 Prozent zugenommen.

Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at