NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2025 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag 90,18 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,109 DXP Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 168,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,11 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at