NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DXP Enterprises-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,929 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 131,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 516,27 USD wert. Damit wäre die Investition um 416,27 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at