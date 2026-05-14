DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lukratives DXP Enterprises-Investment?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht
Am 14.05.2023 wurde das DXP Enterprises-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DXP Enterprises-Anteile bei 27,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 362,056 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 146,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 954,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 429,54 Prozent angezogen.
DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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