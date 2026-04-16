NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien verdienen können.

DXP Enterprises-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DXP Enterprises-Anteile bei 26,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das DXP Enterprises-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,226 DXP Enterprises-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 151,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 800,84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 480,08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at