NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DXP Enterprises-Papier 22,23 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 44,984 Anteile im Depot. Die gehaltenen DXP Enterprises-Papiere wären am 31.12.2025 4 938,82 USD wert, da der Schlussstand 109,79 USD betrug. Mit einer Performance von +393,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 1,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at