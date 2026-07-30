NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit DXP Enterprises-Anteilen statt. Der Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 111,84 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 8,941 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 324,93 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 29.07.2026 auf 148,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,49 Prozent.

Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at