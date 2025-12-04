NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 04.12.2020 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,12 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,459 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 105,72 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 03.12.2025 auf 99,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 310,57 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete DXP Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at