NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Investoren gebracht.

Die DXP Enterprises-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers betrug an diesem Tag 115,67 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,645 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 534,88 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 21.10.2026 auf 177,54 USD belief. Mit einer Performance von +53,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte DXP Enterprises einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at