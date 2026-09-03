DXP Enterprises Aktie

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WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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DXP Enterprises-Anlage im Blick 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Investoren gebracht.

DXP Enterprises-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DXP Enterprises-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,776 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 180,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 501,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 401,05 Prozent erhöht.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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