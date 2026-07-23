DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Lohnender DXP Enterprises-Einstieg?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren verdient
DXP Enterprises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DXP Enterprises-Aktie 16,16 USD wert. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,188 DXP Enterprises-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 172,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 067,88 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 967,88 Prozent.
Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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