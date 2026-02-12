NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

DXP Enterprises-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag 101,90 USD wert. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,814 DXP Enterprises-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.02.2026 auf 148,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 453,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,32 Prozent.

Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich jüngst auf 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at