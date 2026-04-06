NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,62 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 306,560 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 108,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 412,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 234,12 Prozent zugenommen.

Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 15,05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at