East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lukrative East West Bancorp-Anlage?
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,62 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 306,560 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 108,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 412,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 234,12 Prozent zugenommen.
Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 15,05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|East West Bancorp Inc.
|94,50
|0,53%