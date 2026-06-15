NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die East West Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,834 East West Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 132,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143,27 Prozent erhöht.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 18,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at