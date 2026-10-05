East West Bancorp Aktie

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WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

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Rentable East West Bancorp-Investition? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 51,15 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,550 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 126,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 467,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 146,74 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 17,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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